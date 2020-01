Branitelji i obitelji poginulih zbog petardi iznova proživljavaju rat

By redakcija On 25 sij., 2020 At 02:25 PM | Categorized As LifeStyle Vijesti | With 0 Comments

Zagreb…

I Ministarstvo hrvatskih branitelja, uz ostalih šest, dalo podršku inicijativi za zabranu petardi piše u priopćenju za medije udruge Prijatelji žovotinja koje prenosimo u cijelosti

Dok traje javna rasprava o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima, udruga Prijatelji životinja primila je od Ministarstva hrvatskih branitelja „punu podršku” za zabranu petardi, koja „ima za cilj zaštitu ljudi, životinja i okoliša, te održavanje sigurnosti, mira i dobrobiti svih građana”. Podršku je dalo i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, što je logično jer petarde štete okolišu, prirodi i divljim životinjama. Uz ova dva, ranije je podršku inicijativi za zabranu petardi dalo već pet ministarstava: znanosti i obrazovanja, turizma, zdravstva, gospodarstva, poduzetništva i obrta te poljoprivrede.

– Osim što petarde mogu ozlijediti, buka koju stvaraju nije pogubna samo za životinje nego i za ljude, osobito za malu djecu, starije osobe i one koji boluju od epilepsije, srčanih bolesti, poremećaja iz spektra autizma i PTSP-a. Miris punjenja pirotehničkih sredstava i zvuk petardi mogu potaknuti ponovno proživljavanje ratnih i drugih trauma. Sve to može se izbjeći jer bacanje petardi i druge pirotehnike mnoge podsjeća na ratno stanje, osobito one koji su proživjeli strahote rata i gubitak bliskih osoba – kažu Prijatelji životinja.

Dodaju da je podršku inicijativi za zabranu petardi dala i Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja RH (ZUHBL PTSP RH).

Ističu da kada se netko zalaže za petarde, to je kao da se cijelo vrijeme zalaže da bude rat jer, kao i u ratu, petarde uzrokuju i ljudske i životinjske žrtve: „Nema poštovanja prema žrtvama rata, ratnim invalidima i obiteljima poginulih. Iznenadna buka petardi ostavlja strašne psihičke posljedice braniteljima, među kojima mnogi boluju od PTSP-a, kojima ‘bombardiranje’ vraća prizore ranjenih i poginulih na ratištima te mirise spaljenih tijela i zgarišta. Civilima koji su preživjeli rat ispucavanje petardi budi bolne uspomene na najgore razdoblje njihova života, na smrt bližnjih i raketiranja.”

Navode da psihijatri ukazuju da bacanje petardi može izazvati ljudima posttraumatski stresni poremećaj koji nije povezan s ratom. Psihijatar dr. Zlatko Crkvenčić upozorava da ako vam netko neočekivano baci pod noge petardu, imate osjećaj da vam je život ugrožen, zbog čega vrlo često, nakon jedne takve pucnjave, ljudi su mjesecima napeti i reagiraju stresno na svaki iznenadni zvuk.

Građani na javnoj raspravi o zabrani petardi, koja traje do 7. veljače, pišu da ljudi imaju pravo na zabavu, ali ne na način koji ometa mir svima ostalima pretvarajući korištenje petardi u teror manjine nad većinom. Osim detonacija od pirotehnike koja ih prisiljava da tjednima slušaju „eksplozije kao da su na bojnom polju” i koje predstavljaju remećenje javnog reda i mira, žale se i da petarde predstavljaju prijetnju za njihovu sigurnost. Većina komentatora zaključuje da pravo na zabavu pucanjem petardi ili pravo na zaradu od prodaje petardi ne može biti jače od prava na zdravlje, mir i život srčanih i drugih bolesnika, osoba s PTSP-om, male djece i osoba s duševnim bolestima.

U komentarima se mogu pročitati mnoga potresna svjedočanstva o patnji koju uzrokuju petarde. Prijatelji životinja izdvojili su e-mail koji su primili na Silvestrovo, a koji sažima razloge zbog kojih je nužno zabraniti petarde:

„Moj brat (55 god) je hrvatski branitelj, dragovoljac i HRVI, ranjen na prvoj crti topovskom granatom koja je njegovog suborca i prijatelja ubila. Evo, sastali smo se da s njegovom obitelji zajednički dočekamo Novu godinu. Međutim od ove bjesomučne pucnjave koje smo žrtve neprekidno već tjedan dana, naše slavlje je propalo. Brat je ponovno proživio pucnjavu u kojoj je poginuo njegov prijatelj i kako se nije mogao smiriti bili smo primorani pozvati pomoć. Dobio je injekciju za smirenje. Moj mali unuk kojemu je sutra 1. rođendan stalno plače i izvan sebe je od te pucnjave, a naši peseki su izbezumljeni od straha. Kakvi smo mi to ljudi. Bešćutni i sebični. U ovoj zemlji nema empatije niti najmanjeg suosjećanja prema drugim bićima koja se boje, koja su izbezumljena od pucnjave. Zašto se dozvoljava da netko slavi gruvajući dok drugi zbog tog divljaštva završavaju na hitnoj?

Ja imam preko 60 godina. Moja obitelj i ja oduvijek smo izuzetno držali do Božića i slavili Novu godinu. U crnom komunizmu nije se pucalo i moram reći da su ti Božići bili prelijepi, nježni, tihi, slušale su se božićne i starohrvatske pjesme, a Nove godine slavili smo veseleći se i plešući. Nitko se nije bojao. Danas moj brat spava sediran, moj unučić je od straha i uznemirenosti već dva puta povraćao, a pesekima smo dali tablete za umirenje. U ovoj zemlji uvijek netko živi na račun drugoga, pa eto i veseli se na račun drugoga. I baš ga briga, važno da se on zabavi. Čak je i u Italiji zabranjena ovakva divljačka pucnjava jer su ljudi shvatili da zabava manjine nije vrijedna straha ostalih. Sretna Vam Nova godina. Nadam se da Vi slavite sa svojom obitelji. Ja sjedim uz mojeg brata i s njegovom suprugom i sinovima smo u komornoj atmosferi. Za dragog Boga podignite svoj glas, zauzmite se da se svi u miru i bez straha veselimo.”

Foto: Press