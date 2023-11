Bryan Adams uskoro stiže… Zgrabi ulaznice!

Bryan Adams donosi čaroliju blagdana u Arenu 13. prosinca Najposebnije doba godine uz čarobne pjesme Bryana Adamsa Ostalo je točno mjesec dana do uistinu posebnog koncertnog spektakla koji u Zagrebu priprema neponovljivi Kanađanin Bryan Adams. Svojim će prepoznatljivim glasom, izvedbama pjesama s aktualnog albuma ali i najpoznatijih hitova koji su obilježili živote generacija njegovih obožavatelja, učiniti sam kraj godine te božićne blagdane još čarobnijima. Datum koji treba upisati u svoj glazbeni kalendar je 13. prosinca 2023. godine, mjesto je Arena Zagreb, a ulaznice se još mogu osigurati u sustavu Eventima. Turnejom So Happy It Hurts glazbenik promovira svoj 15. studijski