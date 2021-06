Čilić u Londonu do sedme uzastopne pobjede na travi

Seviljski brijač u sklopu Festivala Ljetne večeri HNK U četvrtak, 17. lipnja 2021. godine s početkom u 19.00 sati, mladi operni umjetnici izvest će skraćenu verziju opere Gioachina Rossinija Seviljski brijač u sklopu Festivala Ljetne večeri HNK u Zagrebu ispred kazališta. – Pozivamo publiku da skupa s nama otkrije kakve je sve spletke brijač Figaro smislio kako bi spojio Grofa s mladom Rosinom, a sve to kroz Rossinijevu glazbu, koja će u svakom taktu iznova oduševiti sve ljubitelje opere, ali i one koji misle da to još nisu! U režiji Giorgia Suriana, nastupit će: Ivan Šimatović, Iva Krušić, Stefano Surian,