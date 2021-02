Costas Mandylor: Ponosan sam što sam zaštitno lice hrvatske tvrtke UBS

Nemoguće (The Nevers) Nova HBO serija Nemoguće (The Nevers) imat će premijeru na HBO GO usluzi i HBO kanalu u travnju, kada stiže šest epizoda. Radnja serije odvija se u posljednjim godinama vladavine kraljice Viktorije, kada se u Londonu pojavljuju “Odabrani” – grupa ljudi, koju uglavnom čine žene, koja iznenada počinje manifestirati abnormalne sposobnosti – neke šarmantne, neke veoma uznemirujuće. Među Odabranima su Amalia True (Laura Donnelly), tajanstvena udovica brza na šakama te Penance Adair (Ann Skelly), briljantna mlada izumiteljica. One su zaštitnice ove nove potklase dok istovremeno pokušavaju stvoriti utočište za Odabrane i boriti se protiv sila… pa, gotovo