Cubismo i Jazz orkestar HRT-a: Ljubav, samo ljubav

Borna Ćorić igrat će u polufinalu ATP turnira iz Serije 500 u Rotterdamu! Zagrepčanin Borna Ćorić je u četvrtfinalnom dvoboju u dva tie-breaka slavio protiv Japanaca Keija Nishikorija (45.) – 7:6(2), 7:6(4) nakon dva sata igre. Japanac je u prvom setu prvi došao do breaka i poveo s 3:2, no Borna je ipak našao put do osvajanja te dionice. Kad je u drugom setu poveo s 2:0 činilo se da je slomio otpor suparnika, no Nishikori je brzo vratio break pa priča još jednom završava u 13. gemu. Borna je u tie-breaku gubio s 4:2, no zatim uzeo pet poena