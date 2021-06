Dalić: Ostvarili smo prvi cilj

Neda Ukraden je u showu Dalibora Petka otkrila je da je i dalje zaljubljena, ali se ne namjerava udati te da odabranik nije iz ‘njezinog faha’ Neda Ukraden objavila je novi album ‘Jednom kada ovo prođe’, koji je u društvu prijatelja i kolega, promovirala u ‘Dalibor Petko Showu’. – Zaljubljena sam u nove pjesme, život i svoje unuke – izjavila je Neda Ukraden no Petko je želio znati više o ljubavi koju je prvi puta spomenula prije godinu dana. – Ima neka simpatija koja ne blijedi. Nije to strast, više odanost i privrženost. Netko to zove ljubav, netko vezom, ali