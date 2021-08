Darija Jurak u finalu turnira u San Joseu

Glazbeni igrokaz za djecu Evana Shinnersa Popularni mladi američki pijanist i skladatelj elektronske glazbe Evan Shinners u subotu i nedjelju, 14. i 15. kolovoza u dva termina, u 19:30 za djecu od 4 do 7 godina te u 21 sat za djecu od 7 do 12 godina, održat će uz pripovjedača Igora Jurinića u atriju Kneževa dvora interaktivnu radionicu pod nazivom Glazbeni igrokaz za djecu. Program Glazbeni igrokaz je ostvaren uz potporu zaklade Caboga Stiftung, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti na blagajni u Festivalskoj palači koja je otvorena svakim danom od 9 do 21:30 sati. „Od čega se sastoji