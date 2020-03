Davis Cup: Dodig ozlijeđen, Škugor ulazi u sastav

By redakcija On 4 ožu., 2020 At 04:35 PM | Categorized As Naslovnica Vijesti | With 0 Comments

Zagreb…

Dva dana prije prvih mečeva singla, hrvatski izbornik Davis Cup reprezentacije Vedran Martić pred novinarima je najavio susret s Indijom

– Ivan je u Zagreb došao s tom ozljedom zgloba koju vuče već neko vrijeme, pokušali smo u posljednjih par dana to sanirati, no sasvim je izvjesno da će ga u momčadi zamijeniti Franko Škugor, koji s nama trenira već par dana. Moram napomenuti da je u konkurenciji za nastup bio i Nikola Mektić, također jedan od naših vrhunskih igrača u paru, ali niti on nije na raspolaganju za ovaj susret zbog viroze – rekao je izbornik Davis Cup reprezentacije Vedran Martić koji još nije donio konačnu odluku o našem drugom igraču u pojedinačnim mečevima.

Dva dana prije prvih mečeva singla, hrvatski izbornik Davis Cup reprezentacije Vedran Martić pred novinarima je najavio susret s Indijom u kvalifikacijama za finalni turnir Davis Cupa, koji se u petak i subotu igra u zagrebačkoj Dvorani 2 Doma sportova. Najvažnija vijest je ozljeda Ivana Dodiga, koji zbog problema s ručnim zglobom neće biti spreman za Indijce.

– Tko će biti drugi igrač – Borna Gojo ili Nino Serdarušić, objavit ću uoči samog ždrijeba u četvrtak – dodao je Martić, koji je iznimno zadovoljan atmosferom u momčadi, koju će ponovo predvoditi Marin Čilić.

– Uvijek mi je drago vratiti se u reprezentaciju. Dojmovi su odlični kao i atmosfera u momčadi, lijepo je igrati kod kuće, u Zagrebu. Susret protiv Indije na papiru može izgledati lagano, no to nije tako jer je Indija neugodan protivnik. Nadam se da možemo doći do pobjede i plasmana u finale u Madridu – rekao je Marin koji je kratko komentirao izostanak Ivana Dodiga u ovom dvoboju.

– To je mali udarac za našu ekipu jer je Ivan dugi niz godina veliki oslonac u parovima, no Franko je s druge strane jako kvalitetan i nadamo se pobjedi u tom susretu. Uz Ivana, tu su još i izostanci Ćorića i Mektića tako da smo u ovom trenutku malo desetkovani, no pozitivni smo, imamo još igrača i vjerujemo u najbolji ishod – kaže Marin koji poziva gledatelje da u što većem broju napune dvoranu.

– Obožavam igrati pred domaćom publikom, ovo je nakon osvajanja Davis Cupa 2018. prva prilika da igramo kod kuće i sigurno još jedna pozitivna stvar za sve naše ljubitelje tenisa i sporta. Ovog se puta mečevi igraju na dva dobivena seta i neće biti tako dugi. Pozivam gledatelje na dolazak, očekuje ih sjajan tenis – najavljuje Čilić.

Foto: Press – Hrvatski teniski savez