Nemilosrdan sustav – Engleska: izgubljena djeca

Jako ga je teško vokalno skinuti, rekla je Katarina Baban Koje su sve izazove morali savladati kandidati hit showa Tvoje lice zvuči poznato kako bi savladali sve preobrazbe i pripremili za spektakularne nastupe saznat ćemo ove nedjelje. U neponovljivu Cher transformirat će se prošlotjedni pobjednik Saša Lozar te će otpjevati pjesmu I still haven’t found what I am looking for. – Neće biti lako, ali borit ću se – rekao je nakon treninga tijekom kojeg je vježbao kako ući u jednu od zahtjevnijih njenih izvedbi. Katarina Baban transformirat će se u Petra Grašu s dobro poznatom pjesmom Tko nam brani.