EHF EURO 2022: Hrvatska – Island

Kodo One Earth Tour 2022 – Doista, ako postoji takvo nešto kao što je savršenstvo u glazbi, Kodo mu je bliže od bilo koje grupe na svijetu – Boston Globe, SAD. Osjetite harmoniju odjekivanja neba i zemlje uz svjetsku bubnjarsku senzaciju Kodo! S novom predstavom Tsuzumi u sklopu turneje Kodo One Earth Tour 2022 nevjerojatni japanski bubnjari dolaze u Lisinski u nedjelju, 6. veljače 2022. godine. Snagom i disciplinom, legendarni Kodo bubnjari svojim instrumentima na nezaboravnim nastupima već 40 godina prodiru do neslućenih širina i dubina duše ostavljajući bez daha publiku širom svijeta. Tradicionalni japanski bubanj taiko, od kojih je