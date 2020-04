Glazbeno-dokumentarni film Joan Jett: Bad Reputation

Na HRT…

Film Kevina Kerslakea Joan Jett: Bad Reputation predstavlja nam Joan kao producenticu, glazbenicu i aktivisticu

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u nedjelju 5. travnja 2020. godine na Drugom programu (HRT-HTV2) u terminu od 23.40 sati prikazat će glazbeno-dokumentarni film Joan Jett: Bad Reputation.

Bad Reputation govori o karijeri Joan Jett od ranih godina kad je bila suosnivačica benda The Runaways do njezine prve suradnje s Kennyjem Lagunom, kao i o njezinoj trajnoj prisutnosti u popularnoj kulturi, u kojoj je zauvijek zaslužila položaj među pionirima rocka.

Gledatelji HRT-a u filmu će vidjeti razgovore s Joan Jett i Kennyjem Lagunom, kao i s mnogim uglednim glazbenim legendama, kao što su Billie Joe Armstrong, Miley Cyrus, Debbie Harry, Iggy Pop, Kristen Stewart, Adam Horovitz i Pete Townshend.

Ovaj dinamični dokumentarni film Kevina Kerslakea predstavlja nam Joan Jett kao producenticu, glazbenicu i aktivisticu. U filmu ćete čuti glazbu Joan Jett and the Blackhearts, The Runaways, Davida Bowieja, T. Rex, The Sweet, The Sex Pistols, Kennyja Lagune Nirvane i Iggyja Popa.

Film Joan Jett: Bad Reputation je odabrala Mira Vočinkić.

