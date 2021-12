Legendarni filmovi za doček 2022.

Popis filmova od 31. prosinca do 2. siječnja Izvrsni filmovi prikazivat će se na Pickbox TV kanalu – preporučujemo ih svima koji ostaju kod kuće na Silvestrovo, a filmovi će biti i pun pogodak tijekom oporavka od najluđe noći u godini! Donosimo vam popis filmova na Pickbox TV-u koji će se prikazivati za novogodišnji vikend, od 31. prosinca do 2. siječnja 2022. godine. Sve ili ništa (Hell or High Water) VRIJEME PRIKAZIVANJA: 31. 12. u 21:00h Kriminalistički i akcijski film vrti se oko dva brata koja pokušavaju spasiti obiteljski ranč u Teksasu od banke koja zbog dugova želi preuzeti ranč.