Filmski ciklus: Ljubav u doba korone

Besplatna cestarina – Besplatna cestarina na autocesti Zagreb – Sisak bit će produljena do 31. siječnja – izvijestili su jučer iz Hrvatskih autocesta. Hrvatske autoceste prestale su naplaćivati cestarinu na autocesti Zagreb – Sisak 29. prosinca u 15.00 sati radi olakšanja prolaska hitnih službi, prijevoza pomoći i zbrinjavanja stanovništva pogođenog potresom na području Sisačko – moslavačke županije. Besplatna cestarina planirana je do 4 . siječnja do 8 sati, no ista je produljena do ponoći 31. siječnja, izvijestili su iz HAC-a. Izvor: Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH Foto: Image by tookapic from Pixabay