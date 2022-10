Food Film Festival – Zrinjevac je od subote place to be

Pripremite se na maratonsko gledanje ovih filmova na Pickbox Now Četiri fantastična filma stigla su u ponudu na Pickbox NOW :akcijski triler Tajni agent (Cleanskin) sa Seanom Beanom, Granice ljubavi (Personal Effects) s Michelle Pfeiffer i Ashtonom Kutcherom, Sve za Grace (Running For Grace) s Mattom Dillonom i Čovjek koji je ubio Hitlera, a zatim Bigfoota (The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot) sa Samom Elliottom u glavnoj ulozi. Donosimo vam pregled ovih fantastičnih filmova koje toplo preporučujemo za maratonsko gledanje na Pickbox NOW! Tajni agent (Cleanskin) | Sean Bean Tajni agent (Cleanskin) izvrstan je akcijski triler sa