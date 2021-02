Baletna gala-večer: Balet HNK Split

Petra Martić prošla Samsonovu na otvaranju u Adelaideu Petra Martić ovog je tjedna 6. nositeljica na WTA turniru u australskom Adelaideu koji se na tvrdoj podlozi igra za nagradni fond od 535.530 dolara. Naša prva igračica prošla je u utorak u 2. kolo nakon pobjede nad Ruskinjom Ljudmilom Samsonovom, 117. na WTA listi rezultatom – 4:6, 6:0, 7:5. Petra je izgubila prvi set, ekspresno projurila drugom dionicom, da bi u odlučujućem setu došla do prednosti od 5:3. Ruskinja je uspjela izjednačiti na 5:5, no Petra nakon toga dolazi do novog breaka i druge pobjede u drugom međusobnom dvoboju protiv Samsonove.