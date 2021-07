Glava lava premijerno na 72. Igrama

Donna Vekić u dramatičnoj završnici šokirala Sabalenku za 3. kolo olimpijskog turnira u Tokiju! Donna Vekić je danas šokirala treću tenisačicu svijeta, Bjeloruskinju Arinu Sabalenku i to nakon dramatičnog raspleta i više od dva i pol sata igre – 6:4, 3:6, 7:6(3). Donna je odlično krenula u meč te je nakon breaka u petom gemu stigla do osvajanja prvog seta. Ipak, aktualna polufinalistica Wimbledona u nastavku je meča podignula razinu igre i uzima drugu dionicu, a nakon breaka u prvom gemu trećeg seta kasnije dolazi do velikih 4:2. Ipak, Donna Vekić pronalazi snagu za preokret – dolazi do breaka u