Godinu dana zatvora za silovatelja pasa!

Od idućeg ponedjeljka na HRT-u The Coroner Hrvatska radiotelevizija (HRT) od ponedjeljka, 20. rujna 2021. godine na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 15.55 sati počinje s prikazivanjem kriminalističke serije The Coroner. Serija The Coroner se bavi policijskim istragama, a radnja se odvija u veličanstvenom britanskom priobalnom kraju. Pratimo ambicioznu odvjetnicu koja se vratila živjeti i raditi u gradić iz kojeg je pobjegla kao tinejdžerica. Jane Kennedy je mrtvozornica koja istražuje iznenadne ili neobjašnjive smrtne slučajeve. U svakoj je epizodi nakon otkrića mrtvog tijela čeka nov i intrigantan slučaj koji mora istražiti. Jane mora surađivati s bivšom ljubavi Daveyem Higginsom,