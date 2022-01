Gorbačov. Raj, novi film Vitalija Manskog u kinima

Svake minute ubiju stotinu morskih pasa radi juhe od peraja! – Živima im režu peraje i bacaju u more da iskrvare do smrti – spriječimo to našim potpisima U posljednjih 50 godina više od 70 posto morskih pasa izbrisano je s lica zemlje. Najčešće ih ubijaju kao slučajni ulov tijekom izlova riba za ljudsku prehranu ili zbog mesa i peraja, koje u Aziji smatraju delikatesom, lijekom i afrodizijakom. Kad ih ulove, živima im režu peraje, a potom ih bacaju u more gdje umru od šoka ili utapanja. To je svake godine brutalna sudbina više od 100 milijuna morskih pasa, i