Hrvatska u infarktnoj završnici izgubila od Mađarske

Britanska detektivska serija Inspektor Rebus Detektiv John Rebus teški je pijanac, zapušten je i ženskar kojemu je posao cijeli život. On je najstariji i najiskusniji detektiv u svojoj postaji. Ima tajanstvenu prošlost o kojoj njegova partnerica Siobhan Clarke (Claire Price) povremeno saznaje na temelju njegovih raznih komentara. Mjesto je radnje Edinburgh, a istrage detektiva Johna Rebusa vode ga kroz edinburške drevne ljepote, ali i u njegove zlokobnije četvrti. Glavni glumac u prvoj sezoni serije Inspektor Rebus je nagrađivani glumac John Hannah, koji je za nagradu BAFTA bio nominiran za ulogu u filmu Četiri vjenčanja i sprovod (Four Weddings and a