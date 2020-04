Hrvatska pošta: Od 27. travnja promjene u radu pojedinih poštanskih ureda

Zagreb…

Hrvatska pošta – Ponovna otvaranja poštanskih ureda, promjene radnih vremena i nova lokacija šaltera za filateliju

Hrvatska pošta od ponedjeljka 27. travnja ponovno otvara pet privremeno zatvorenih poštanskih ureda. A Hrvatska pošta uspostavila je i novu lokaciju šaltera za filateliju. Tako je šalter za filateliju od 20. travnja premješten u Branimirovu ulicu 4 (bočni ulaz poštanske zgrade). Omiljena lokacija filatelista prethodno se nalazila u poštanskom uredu u Jurišićevoj 13 koji je zatvoren zbog oštećenja izazvanih prošlomjesečnim potresom.

Šalter za Filateliju otvoren je od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00 sati.

Detaljan pregled radnih vremena poštanskih ureda možete pogledati na internetskim stranicama: https://www.posta.hr/pretrazivanje-postanskih-ureda/263. Upute o korištenju pretraživača poštanskih ureda dostupne su na: https://www.posta.hr/rad-postanskih-ureda/8282.

Hrvatska pošta će od ponedjeljka 27. travnja raditi prema sljedećem radnom vremenu:

• 31511 Đurđenovac, Trg Bana Jelačića 11 radit će ponedjeljak-petak od 08:00 do 17:00 sati

• 32259 Gunja, Trg žrtava Domovinskog rata 35 radit će ponedjeljak-petak od 08:00 do 17:00 sati

• 33404 Špišić Bukovica, Vladimira Nazora 63 radit će ponedjeljak od 08:00 do 16:30, utorak-petak od 08:00 do 15:00 sati

• 33522 Voćin, Josipa Martinca 2 radit će ponedjeljak od 08:00 do 17:00, utorak-petak od 08:00 do 14:30 sati

• 33523 Čađavica, Kolodvorska 2 radit će ponedjeljak od 08:00 do 17:00, utorak-petak od 08:00 do 14:30 sati

Od 27. travnja mijenja se radno vrijeme poštanskih ureda:

• 21209 Solin, Antuna Gustava Matoša 10 radit će ponedjeljak-petak od 08:00 do 17:00 sati, subota 08:00 od 13:00 sati

• 21113 Split, Vukovarska 207 radit će ponedjeljak-petak od 08:00 do 17:00 sati, subota 08:00 do 13:00 sati

• 31512 Feričanci, Trg Matije Gupca 3radit će ponedjeljak, srijeda, petak od 08:00 do 15:00, utorak, četvrtak 10:00 do 17:00 sati

• 33411 Gradina, Trg Hrvatskih branitelja 6A radit će ponedjeljak od 08:00 do 17:00, utorak-petak od 08:00 do 15:00 sati

• 33517 Mikleuš, Nikole Šubića Zrinskog 93 radit će ponedjeljak-petak od 08:00 do 11:00 sati

• 33518 Nova Bukovica, Zagrebačka 15 radit će ponedjeljak-petak od 12:30 do 15:00 sati

Foto: Press