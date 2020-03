Hrvatska protiv Indije povela, Borna Gojo bolji od Gunneswarana

By redakcija On 6 ožu., 2020 At 06:10 PM | Categorized As Naslovnica Vijesti | With 0 Comments

Zagreb…

Nakon izgubljenog prvog seta sam rekao sebi: Ne može biti gore, rekao je Borna Gojo

– Ovo je moja najveća pobjeda, takva će biti i svaka sljedeća za reprezentaciju. Nakon izgubljenog prvog seta sam rekao sebi: Ne može biti gore. Moraš nešto promijeniti u igri kako bi se rezultat okrenuo. Na sreću, tako je i bilo – rekao je nakon susreta Borna Gojo.

U kvalifikacijskom dvoboju za završni turnir Davis Cupa Hrvatska je u Zagrebu povela protiv Indije s 1:0. Prvi je bod za našu reprezentaciju izborio Borna Gojo protiv Prejnesha Gunneswarana i to nakon tri seta – 3:6, 6:4, 6:2. Za svoju premijernu pobjedu u Davis Cupu. Nije počelo najbolje za 22-godišnjeg Splićanina – Indijac je dominirao u prvom setu, stalno pritiskao servis našeg igrača te je breakovima u sedmom i devetom gemu lako došao do prve dionice. U nastavku – potpuno druga priča. Borna se pribrao, zaigrao znatno bolje i odmah na startu uzeo početni udarac suparniku što mu je na kraju bilo dovoljno za poravnanje u setovima. Gojo nastavlja u istom ritmu i u odlučujućoj dionici gdje već u trećem gemu dolazi do breaka, a sve ponavlja i dva gema kasnije (4:1). Gunneswaran je uspio smanjiti na 4:2, no to je ujedno bilo i sve što je uspio napraviti do kraja susreta.

– Nakon što sam uzeo prvi set, osjetio sam u nastavku daleko veći pritisak, što je on iskoristio. Da sam u drugom i trećem setu igrao na svojoj uobičajenoj razini, imao bih više izgleda za uspjeh – priznao je na kraju Gunneswaran.

Foto: Press – Hrvatski teniski savez