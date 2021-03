Hrvatska i Tunis: 3. kolo kvalifikacija za odlazak na OI u Tokiju

Kvalifikacije za OI: Kakva drama, kakav preokret, Hrvatska na korak do Tokija! Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je još jedan šokantan susret na olimpijskim kvalifikacijama u Montpellieru i pobjedom protiv Portugala 25:24, ostala u igri za nastup u Tokiju. Za to joj u nedjelju treba pobjeda protiv Tunisa, odnosno da Francuska ne izgubi od Portugala. Bila je to drama kakvu rijetko viđamo. Hrvatska je uspjela stići zaostatak od čak šest pogodaka i na kraju slaviti. Utakmica za povijest. Zbog ozljede Šime Ivića, hrvatski izbornik morao je napraviti jednu zamjenu uoči susreta s Portugalom. U momčad je uskočio Luka Šebetić. Startna postava