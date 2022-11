Hrvatski prirodoslovni muzej – Sjećanja

“Only The Strong Survive” – novi album Brucea Springsteena Ovaj album je napravljen za bilo koga tko je obožavatelj soul glazbe, nostalgije i kolaboracija. A da ne spominjemo, dobijete i twist na klasicima kada slušate Springsteenov ikonični hrapav glas. Objavljen je novi studijski album Brucea Springsteena, kolekcija pjesama petnaest velikana soul glazbe pod nazivom „Only The Strong Survive“. Sa Springsteenovim glavnim vokalom, „Only The Strong Survive“ slavi dragulje soul glazbe iz legendarnih kataloga Motowna, Gamble i Huff, Stax i mnogih drugih. Ovaj 21. studijski album Brucea Springsteena uključuje gostujuće vokale Sama Moorea, gudačke aranžmane Roba Mathesa i prateće vokale Soozie