Ivan Dodig i Filip Polašek osvojili Australian Open

Petra Marčinko u Paragvaju do najvećeg naslova u karijeri! 15-godišnja Zagrepčanka Petra Marčinko je pobjednica Lambarea! U finalu juniorskog ITF turnira 1. ranga koji se igrao u ovom paragvajskom gradu Petra je svladala 16-godišnju Argentinku Solanu Sierru (64. juniorka svijeta) – 6:4, 7:5 te tako došla do svog najvećeg uspjeha u dosadašnjoj karijeri. Petra je na putu do naslova izgubila svega jedan set i to u polufinalu protiv Slovakinje Behulove. Našu igračicu nakon odličnih rezultata u Lambareu (naslov u singlu i finale parova) očekuje velik skok na rang-listi ITF-a – ovog je tjedna bila 51., a sljedećeg bi se trebala