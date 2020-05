Ivan Velić: Pokazali smo kroz povijest da smo najjači kad je najteže

Trener Ivan Velić se vratio na parket Draženovog doma

S popuštanjem mjera HZJZ-a, iz samoizolacije na parket Draženovog doma vratio se trener Cibone Ivan Velić. Povodom svog povratka trener je u ugodnom razgovoru uz kavu prokomentirao vrijeme provedeno u karanteni, promjene koje su se dogodile u klubu, zanimljivosti s treninga, planove za iduću sezonu…

Kako ste i gdje provodili vrijeme u karanteni?

Nakon što je odgođena zadnja utakmica s Partizanom u ABA ligi dao sam igračima dva dana slobodno i otišao doma misleći kako ću samo kratko posjetiti obitelj. Međutim, znamo svi što se dogodilo tako da sam ostao kući 6 tjedana. Meni je to vrijeme bilo super jer u zadnjih 7 godina nisam bio s njima na taj način u kontinuitetu. Naravno da je u početku bilo i smiješnih situacija, ali smo se brzo priviknuli i uživali u tom periodu karantene radeći neke stvari koje do tada nismo mogli zbog prirode mog posla. Igrao sam dosta basket sa sinovima, trenirao i čitao knjige.

Po povratku u Zagreb ste bili u samoizolaciji, kako ste iskoristili to vrijeme?

Čim su se stekli uvjeti za trening odmah smo se organizirali i došao sam u Zagreb. Morao sam u samoizolaciju 14 dana, ali na sreću moja je ipak kraće trajala jer su se neke mjere ublažile pa je trajala oko 10 dana. Dosta sam gledao neke naše utakmice iz prošle sezone, prvenstveno završnicu lige, što bi i sad vjerojatno igrali da su normalni uvjeti. U tim trenucima čovjek puno razmišlja o svemu, ali u jedno sam siguran- ljudi neće imati šišmiša za kućnog ljubimca (smijeh). Mislim da je sve ovo jedno veliko upozorenje za nas kao društvo.

Kako je tekla organizacija treninga ‘na daljinu’ s vašim pomoćnicima?

Išlo je to dosta jednostavno jer ljudi s kojima radim ove dvije godine znaju kako funkcioniram i uz pomoć moderne tehnologije to smo riješili bez problema.

Mnogo toga se promijenilo pod Tornjem u odnosu na razdoblje prije početka mjera, počevši od igrača koji su sad na treningu prvog sastava. Kako vam to sve skupa izgleda?

Sad su u pogonu mladi igrači plus neki bez ugovora. Mladi znaju da će samo o njima i njihovom radu ovisiti hoće li se ukrcati na vlak za prvi tim. Svakim danom nam se priključuje sve više igrača. Tu su i Novačić, Ljubičić, Markota, Marić itd. Ovo je idealno vrijeme da rade na poboljšanju i fizičkih i tehničkih sposobnosti. Na tome ćemo i raditi svo ovo vrijeme do kraja šestog mjeseca.

Jeste li razmišljali hoćete li iduću sezonu graditi na ovim imenima uz još pokoje pojačanje? Računate li još uvijek na neke igrače koji su bili tu prošle sezone, a nisu na treninzima? Između ostalih, tu su Rozić koji se još nije odlučio oko umirovljenja, Bilinovac koji vam je uvijek bio desna ruka…

Korona nas je naučila da ne razmišljamo više toliko dugoročno tako da o idućoj sezoni još ne razmišljam, ali ćemo raditi kao da će sve biti u redu i kad dobijemo okviran budžet početi slagati tim. Naravno da ćemo pokušati ostaviti neke igrače od prošle sezone, a neke ćemo vratiti od prijašnjih sezona. Ono što znam je da ćemo pokušati složiti roster bez stranaca. S Rozićem ću razgovarati kad se vrati iz Hercegovine. Rekao sam već kako su ovo posebni uvjeti za nas tako da ćemo pričekati kapetana da se vrati pa da onda donesemo odluku o njegovom statusu. Jedno je sigurno, on je legenda kluba, sve je prošao s klubom i zaslužuje veliki respekt. Bio je plan da se ove godine oprosti uz trofej, ali neka sada uživa u ljetu pa ćemo onda odlučiti što i kako. Što se Bilinovca tiče, on je pravi vojnik, specijalac kojeg svaki zapovjednik želi imati u svojoj postrojbi. No kažem, prerano je još za slaganje ekipe.

Vaše gledište oko prekida HT Premijer lige?

Žao mi je zbog prekida lige jer smo imali veliku šansu za obranu titule i sve smo radili da u završnicu sezone uđemo u optimalnoj formi. Ne bih se upuštao u tu odluku o prekidu lige. Ljudi koji vode savez su tako odlučili. No, jednu stvar bi svakako mogli napraviti u ovom periodu, a to su utakmice sa igračima od 20 godina i mlađim, pa da u ovom trenutku vidimo kakav je to potencijal. Generalno mislim da se uz trening mogu organizirati neke utakmice da se kompenzira nedostatak istih. Također, da okupimo struku na način da se organiziraju seminari i predavanja i da se donesu neka promišljanja u kojem bi smjeru trebala ići hrvatska košarka. Ovo je idealan period za takve stvari. Moramo biti pozitivni kad je u pitanju hrvatska košarka. Previše je negative u kompletnom našem društvu. Eklatantan je primjer kako se o Ciboni pisalo kad smo svi poslani na burzu, a kad smo vraćeni to nikog nije zanimalo. Fascinantno je koliko su ljudi zločesti i kako se neke stvari u medijima mogu potpuno izokrenuti na ovaj ili onaj način.

I poruka za kraj…

Više pozitive za nas Hrvate. Pokazali smo kroz povijest da smo najjači kad je najteže.

