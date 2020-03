Fantastičan svijet mode na izložbi From Backstage To Runway

Zagreb…

From Backstage to Runway by Zvonimir Ferina

Backstage modne revije savršena je kulisa za dramatične, iskrene, spontane trenutke koji pričaju tisuće priča. Vrtlog različitih emocija, napetost, iščekivanje i euforija s druge strane modne piste, trenuci su rezervirani samo za odabrane. Taj misteriozni svijet backstagea tjedna mode Bipa FASHION.HR već više od desetljeća svojim objektivom prati modni fotograf Zvonimir Ferina. Fotograf trenutka, emocije, reporter i znalac koji slikom uspijeva uhvatiti taj čarobni trenutak spontanosti, na izložbi zvučnog naziva „From Backstage to Runway by Zvonimir Ferina“ u sklopu 30. jubilarne sezone Bipa FASHION.HR-a prezentirao je svoj dugogodišnji opus.

Brojni dizajneri, modeli, modni insajderi i gosti došli su pogledati intimne i iskrene, u potpunosti dokumentarističke fotografije, koje su ih podsjetile na posebne trenutke proteklog desetljeća. Robert Sever, Zoran Aragović, Branka Donassy, Tihana Harapin Zalepugin, Nika Turković, Nina Mia Čikeš, Josip Tešija, Tomislav Bahorić, Ana Maria Ricov, samo su neka od lica koja su se okupila u prostoru preuređenog kina Urania na otvorenju izložbe. Baš zbog svog pristupa „behind the scene“ fotografiji, Zvonimir Ferina je stekao naklonost profesionalaca, kolega i šire publike koja voli njegov stil fotografije trenutka. „Snimanje u backstageu je najbliže mojoj ideji fotoreporterstva i s veseljem sam krenuo u to prije puno godina. Danas u arhivi imam nekoliko tisuća fotografija iza kojih stoje sati i sati rada u backstageu svakog dana Bipa FASHION.HR-a. Ali za mene je to i poseban užitak i zabava. Na ovom projektu svi rade svoj posao vrhunski, svi su vrlo profesionalni, a ja pronalazim način kako da to na najbolji mogući način i prikažem. I tako već godinama!“ , objašnjava Ferina.

Iznimno bogata arhiva fotografija tematski je grupirana, pa je izložba podijeljena u četiri dijela. Meet the Models, Real Heroes, Designer`s Cut i People Behind the Scenes, na zapanjujuće iskren način prikazuju, kako im i samo ime kaže, modele, modne dizajnere, backstage i produkcijski tim Bipa FASHION.HR-a, koji svake sezone sudjeluju u organizaciji najvećeg tjedna mode u regiji. Ova izložba, organizirana povodom 30. jubilarne sezone, posveta je svima koji već dugi niz godina sudjeluju u kreiranju vrhunskog modnog događaja.

