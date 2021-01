Jean-Michel Jarre ušao u novu godinu sa 75 milijuna pregleda

Pickbox Now – Dva tjedna života Avanturistička miniserija Dva tjedna života (Two Weeks to Live) na Pickbox Now dolazi 11. siječnja. U ovoj šestodijelnoj seriji glavne uloge tumače poznate glumice Maisie Williams (Game of Thrones) i Sian Clifford (Fleabag). Nova miniserija Dva tjedna života opisana je kao akcijska kriminalistička komedija, a radnja se vrti oko žene koja kreće u tajnu misiju u čast ocu koji je umro pod misterioznim okolnostima dok je bila mlada djevojka. O ČEMU SE RADI? Maisie Williams tumači ulogu Kim Noakes, 21-godišnje djevojke koja je odrasla u potpunoj izolaciji u ruralnoj Škotskoj, pod budnim okom paranoične