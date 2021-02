Jedrima oko svijeta Maria Saletta

Dodig i Polašek prekinuli veliki niz Mektića i Pavića Ivan Dodig i Filip Polašek finalisti su Australian Opena! Hrvatsko-slovačka kombinacija je do svog najvećeg zajedničkog uspjeha stigla slavljem nad Nikolom Mektićem i Matom Pavićem (4:6, 6:4, 6:3) čime je ujedno i prekinut njihov pobjednički niz od 12 pobjeda u 2021. godini. U svakom je setu polufinalnog meča viđeno po jedno oduzimanje servisa. Mektić i Pavić uzeli su prvu dionicu nakon breaka u petom gemu i u drugom setu držali priključak do 4:4, a zatim izgubili pet uzastopnih gemova (do 3:0 za Dodiga i Polašeka u trećem setu) što je i