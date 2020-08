Kako uživati u krevetu

Profokus…

U Učilištu Profokus, u obrazovnom programu DIZAJN INTERIJERA – praktičnom djelu nastave i suradnji s partnerom Naftalina, proizvođačem svih vrsta posteljine, otkrili smo kako odabrati posteljinu

Za romantičare i hedoniste te sve one koji znaju uživati u lijepo uređenoj spavaćoj sobi nije samo važan udoban krevet, jastuk i pokrivač već i savršeno odabrana posteljina.

Složit ćemo se da je najljepše nakon napornog dana leći u prostrani krevet i kako u šali znamo reći ušuškati se u svježe presvučenu posteljinu. Upravo posteljina daje osjećaj da smo u opuštenom ambijentu, da osjetimo mekani dodir na tijelu i tako blaženo utonemo u san.

Što je važno pri odabiru posteljine

Nećemo pogriješiti ako je posteljina izrađena od 100% organskog pamuka dobivenog na sasvim ekološki način bez umjetnih gnojiva, pesticida i insekticida. Njegova propusnost i njegova mekoća odgovara ljudskom tijelu. On se stapa i diše upravo na način kako najviše odgovara našoj koži.

Kako organskog pamuka ima sve manje na tržištu, njegova cijena je visoka, no za kupnju takve posteljine postoji opravdanje. Organski pamuk ima svojstvo hlađenja tijekom ljeta, dok zimi pruža nevjerojatnu toplinu i udobnost. Uz to, organski pamuk prirodno je hipoalergen i osigurava dugotrajnu čistoću i svježinu. Takvu posteljinu dovoljno je dnevno protresti i prozračiti da iz nje ishlapi vlaga. Time će se održati svježina, mekoća i spriječiti prodor grinja.

Kako odabrati boju

Nikako ne smijemo izostaviti psihološke parametre boje posteljine. Za bijelu posteljinu može se reći da djeluje konvencionalno, no moramo znati da ima značajan psihološki atribut. Bijela je simbol jednostavnosti, pozitivnosti, individualnosti, a najvažnije je što potiče dojam čistoće. Na bijeloj posteljini ne možemo prikriti neku nastalu nečistoću, ona se jasno vidi. No bijelu posteljinu lako ćemo oprati na visokoj temperaturi i nečistoću otkloniti. Stoga odabir bijele posteljine bit će idealan i kod kupnje u privatne ali i profesionalne svrhe. Ako je pitanju najam apartmana ili pak odabir posteljine za hotele, bijela pamučna posteljina odlična je za sve koji pate od alergija ili imaju osjetljivu kožu.

Ako se odlučimo za posteljinu u bojama ili pak s uzorkom, moramo znati da svaka boja ima svoju energiju i psihološki parametar. Bolje ćemo se odmoriti u posteljini hladnih boja, zelenoj ili plavoj, ljubičastoj, nego u posteljini toplih boja kao što je crvena ili žuta.

Cijena posteljine

Pamučnu posteljinu koju možemo višekratno i bez problema prati, platiti ćemo od dvjesto do četiristo kuna. Njezina gramaža ne bi smjela biti manja od 150g/m2. Ako pak želimo saten, gdje je finoća pređe cca210 TC, ili se odlučimo za damastnu posteljinu, gdje su mat niti isprepletene u osnovi dok je potka tkana od sjajnih niti pa se dobije igra sjajnog i mat, dobit ćemo i postojanost u čvrstoći. Kod takve tkanine osnova može biti u keper tkanju, a potka u atlas vezu što je garancija trajnosti.

Takve posteljine dostižu cijenu i do tri tisuće kuna. U najvišu kategoriju svrstava se svilena posteljina. Ona je obično s potpisom poznatih dizajnera, a cijena može doseći od tisuću sve do pettisućita eura. Za svilenu posteljinu znamo da može ukloniti zdravstvene tegobe za alergičare, jer se u njoj ne zadržavaju grinje. Ujedno, oni koji imaju problem s aknama, mogu koristiti svilene jastuke, jer je trenje kože najmanje kad je svila u pitanju.

Obrazovanjem do znanja

Ako se profesionalno želimo baviti dizajnom interijera, važno je naučiti svojstva tekstila koji ugrađujemo u prostor. U veleprodaji Naftaline, naši polaznici dobili su uvid u kvalitetu, svojstva, cijenu i važnost odabira posteljine kako za osobnu uporabu tako i za različite kategorije hotela, hostela i apartmana. Svaka dobivena zvjezdica prema kategorizaciji zahtjeva i znanje pri odabiru posteljine, tako je budućim dizajnerima interijera važno naučiti što preporučiti svojim klijentima. Za lijepe snove važno je znanje i pravilni odabir posteljine.

Foto: Press – Naftalina