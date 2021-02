Karla Prodan osvojila broncu na Grand Slamu Tel Aviv

Karla Prodan osvojila brončanu medalju – Stvarno sam zadovoljna, ovo je jedan od najbolje odrađenih turnira u seniorskoj karijeri. Mogla sam bolje protiv prve Francuskinje Posvite, ali sve su to lekcije za naučiti i biti bolja, a nakon priprema u Splitu slijedi nam Grand Slam u Taškentu – rekla je Karla Prodan nakon dodjele medalja. Na najvišem rangu natjecanja u IJF World Touru, Grand Slamu, koji se od četvrtka do subote održao u Tel Avivu, hrvatska judašica Karla Prodan (do 78 kg) osvojila je brončanu medalju. Šesteročlana reprezentacija Hrvatske u Tel Aviv je stigla sa željom osvajanja novih, važnih bodova