Tomislav Bralić i klapa Intrade slave 35 godina karijere!

Za Tomislava Bralića i klapu Intrade obilježavanje 35 godina glazbenog djelovanja velik je događaj! Tomislav Bralić i Intrade poznati su po tome da vole ono čime se bave i da publika to cijeni. Njihovi su nastupi uistinu lijek za dušu, u potpunosti se daju na pozornici, a publika ih podržava gromoglasnim pljeskom. Uspijevaju već godinama, a to će i dalje neumorno činiti, svoju sreću prenositi na publiku i biti glazbeni vjetar u leđa. Od 1985. do danas nastupali su po Hrvatskoj, susjednim zemljama, po Europi, a našu su glazbenu baštinu i kulturu pronosili na svojim turnejama po Americi i Australiji.