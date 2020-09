Klimatska kriza ugrožava mali gospodarski ribolov

By redakcija On 2 ruj., 2020 At 10:52 AM | Categorized As LifeStyle Vijesti | With 0 Comments

Hrvatska…

WWF upozorava: klimatske promjene ugrožavaju mali gospodarski ribolov, potrebne su hitne mjere

Novo istraživanje koje su proveli Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF), Institut za život, hranu i hortikulturne znanosti i uređenje okoliša – Agrocampus Ouest (Francuska), Sveučilište Britanske Kolumbije (Kanada), Zaklada Charles Darwin (Galapagos) i Nacionalni institut za ribarstvo (Ekvador) upozorava na ozbiljne prijetnje koje klimatska kriza donosi zemljama u razvoju. Očekuje se znatan pad biomase riba do 2100. godine, u nekim tropskim regijama do 30 i 40%, što će najviše osjetiti zajednice koje ovise o ribarstvu kao glavnom izvoru hrane i prihoda.

Navedena studija istražuje utjecaje klimatskih promjena na mali gospodarski ribolov u zemljama u razvoju, a koristi se klimatskim modelima te lokalnim ekološkom znanjem koje je istraženo u zajednicama ribara. Primarno se procjenjuju utjecaji klimatskih promjena i potencijalne strategije prilagodbe malih gospodarskih ribara iz Ekvadora, otočja Galapagos, Južne Afrike i Filipina.

Ozbiljne posljedice čak i kod globalnog zatopljenja od 1,5°C

Prema rezultatima istraživanja, klimatske promjene imaju iznimno izražene negativne posljedice na većinu vrsta riba koje se love u malom gospodarskom ribolovu, uključujući one komercijalno najvažnije kao što su srdele, inćuni i tuna. Čak prema “blažem scenariju” u kojem će se globalno zatopljenje ograničiti na 1,5°C, mnoge morske vrste bit će u opasnosti od gubitka staništa i izvora hrane.

– Nadolazeća desetljeća mnogim će vrstama donijeti borbu s visokim temperaturama koje će nadilaziti granicu topline unutar koje one mogu napredovati i razvijati se. To će uvelike utjecati na populacije i obrasce raspodjele morskih vrsta. Manje ribe znači manje hrane i manje prihoda za one ljude čiji životi ovise o moru. Posljedice toplijih oceana će na male ribare, koji su zaslužni za polovicu svjetske proizvodnje ribe, imati velik i neproporcionalan utjecaj – izvještava Philipp Kanstinger, WWF-ov stručnjak za mora i oceane.

Europski potrošači mogu pomoći

– Potrošači mogu biti dio promjene. Važno je smanjiti konzumaciju neodrživih proizvoda iz ribarstva, posebice ako na tržištu postoje održive alternative, bilo da se radilo o ulovu ili uzgoju. Održivim i odgovornim izborima pomoći ćemo u očuvanju morskih ekosustava koji osiguravaju egzistenciju 800 milijuna ljudi diljem svijeta. Iako ne vidimo što se zbiva ispod površine mora, iz njih ne možemo vaditi više ribe no što se može oporaviti. Toga moramo postati svjesni ukoliko želimo osigurati hranu za budućnost koja nas čeka – zaključio je Danijel Kanski, voditelj morskog programa u WWF Adriji.

Foto: Press