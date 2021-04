Premijerno 4. travnja – Serija Knutby: Slijepo vjerovanje

Barbara Matić i u Turskoj nastavila osvajati velike medalje Barbara Matić (do 70 kg) osvojila je srebrnu medalju na Grand Slamu u Antalyji (1. do 3. travnja). Najbolja hrvatska judašica nastavila je tako niz odličnih nastupa na IJF World Touru uoči Europskog prvenstva. Dva tjedna uoči Europskog prvenstva (Lisabon, 16. do 18. travnja), Barbara Matić (do 70 kg) nastavila je s odličnim nastupima na IJF World Touru. Nakon srebra u Taškentu i na Grand Slamu Antalyja je došla do finala, gdje je bolja bila Nizozemka Polling. Na otvaranju turnira Matić je išla na Tunižanku Khlifi, koju je pobijedila ipponom za