Konjima u oluji – Kamenito utočište na Sardiniji

WILD CARIBBEAN – RHYTHMS OF LIFE – Divlji Karibi U srijedu, 12. svibnja 2021. godine na programu HRT – HTV2, od 16.46 sati na rasporedu je dokumentarna serija Divlji Karibi – U ritmu života: Lovci. Zlatne plaže, njišuće palme i rum – mislite da poznajete Karibe? Ova će dokumentarna serija promijeniti vaš pogled o ovoj legendarnoj regiji te njezinoj flori i fauni. 1. epizoda: Od morskih pasa tigrova do dvojenoga! Lovci, veliki, srednji i maleni, u akciji na kopnu, moru i zraku. Tu je i morski lav, riba koju je čovjek pogreškom doveo iz Tihoga oceana, no sada se razmnožila