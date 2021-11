Kriminalistička serija Maigret od petka na TV

Tjedan talijanske kuhinje od 22. do 28. studenog u Zagrebu 6. izdanje Tjedna talijanske kuhinje u svijetu održava se od 22. do 28. studenog u Zagrebu, gdje su organizirana brojna zanimljiva javna događanja. Tema ovogodišnjeg izdanja je “Tradicija i budućnost talijanske kuhinje: osviještenost i vrednovanje održivog prehrambenog sustava”. Tijekom tjedna talijanske kuhinje od 22. do 28. studenog Veleposlanstvo Talijanske Republike i Talijanski institut za kulturu organizirat će niz događanja kojima se promiče talijanska kuhinja te održivi i odgovoran pristup proizvodnji i konzumaciji hrane, a program će službeno otvoriti Veleposlanik Republike Italije u Hrvatskoj, NJ. E. Pierfrancesco Sacco u Talijanskom institutu