Kriteriji za testiranje na SARS-CoV-2, prekid izolacije i karantene

Na HRT-u: Svijet prema Trumpu Hrvatska radiotelevizija (HRT) u utorak, 3. studenog 2020. godine na Prvom programu (HRT-HTV1) u udarnom terminu od 21.05 sati prikazat će dokumentarni film Svijet prema Trumpu (World according to Trump). Od prvoga dana na vlasti Donald Trump nameće vlastiti tempo, provokativan nastup i političku agendu. Četiri godine svijet pokušava pratiti njegovo jurišanje na dužnosti. Svaki dan nova kontroverzija zasjenjuje prethodnu, do te mjere da postaje teško razumjeti što se uopće događa. Možda je došao trenutak da ispočetka pogledamo film, normalnom brzinom. Svojim nostalgičnim sloganom “Učinimo iznova Ameriku velikom” zaveo je cijelu jednu zaboravljenu Ameriku čiji