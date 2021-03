Lara Cvjetko i Helena Vuković osvojile zlato u Pragu

Hrvatska se vraća iz Praga s medaljama, Lara Cvjetko i Helena Vuković zlatne Mladi hrvatski judaši i judašice borili su se za vrijedne bodove na seniorskom European Openu u Pragu. Nakon što je Iva Oberan (do 63 kg) u subotu osvojila broncu, u nedjelju je Lara Cvjetko (do 70 kg) osvojila zlatnu medalju. Još jedno zlato je donijela Helena Vuković (preko 78 kg), a Marko Kumrić (do 100 kg) broncu. Aktualna europska prvakinja u kategoriji mlađih seniorki, Lara Cvjetko (do 70 kg), nakon zlata u Poreču osvojila je zlatnu medalju u glavnom gradu Češke. Nakon brzog ippona protiv Austrijanke Schuchter,