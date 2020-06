Ljetni Diskont kulture u Zagrebu

By redakcija On 14 lip., 2020 At 07:42 AM | Categorized As LifeStyle Vijesti | With 0 Comments

Zagreb…

Ljetni Diskont kulture od 15. – 21. lipnja 2020.

Diskont kulture prigoda je da u CeKaTe-u uživate u vrhunskim kulturnim i umjetničkim susretima te ugodnim razgovorima. Centar za kulturu Trešnjevka trudi se skratiti i uljepšati vam dane do početka godišnjih odmora i odlazaka na more, ili kod rođaka na selo, ili jednostavno do zagrebačkog Jaruna.

– Od 4. lipnja do 24. srpnja u CeKaTe-u, za sve Zagrepčane i goste, pripremili smo OSMI LJETNI DISKONT KULTURE. Ove godine očekuje vas bogat program…koncerti, stand up show, eko plac, društvene igre, čitanje priča, književne večeri i kvizovi. Možete poslušati zanimljive koncerte, družiti se na radionicama, zabaviti se ali i nešto naučiti. Programi će se održavati u Atriju CeKaTe-a, a u slučaju kiše u dvorani. Nadamo se da ćete se pridružiti i našoj humanitarnoj akciji pod motom “Dobro je činiti dobro”. I ove godine smo našem diskontu dodali humanitarni cilj i umjesto kupljene ulaznice građani mogu donirati hranu i higijenske potrepštine za ljude u potrebi. LJETNI DISKONT KULTURE povezujemo sa SOCIJALNOM SAMOPOSLUGOM. Za sva događanja, osim za stand up predstave, ne morate kupiti kartu da biste uživali u programu. Umjesto karte, donesite sve što nedostaje socijalnoj samoposluzi u Zagrebu – brašno, šećer, riža, ulje, konzerve, a može i higijenske potrepštine. Sve što donesete mi ćemo odnijeti prvoj socijalnoj samoposluzi u Zagrebu – poručuju organizatori.

Program Ljetni Diskont kulture:

15.6. u 17:30 sati STE SE ZRIKTALE / IZLOŽBA /

Izložba pod nazivom Ste se zriktale bavi se transformacijama u odijevanju ruralnog Zagreba 1950/60-ih, a autorice su Ana Antolković, Martina Novosel i Martina Petrović. Izložba će tematski izložiti i problematizirati različite aspekte prijelaznog odijevanja, iz tradicijske nošnje u gradsko odijelo, u prigradskim i tijekom šezdesetih godina ruralnim dijelovima grada Zagreba uz niz konkretnih primjera stanovnika navedenih krajeva, njihovih životnih priča te fotografija koje potvrđuju isto. Izložba se temelji na rezultatima etnološke i kulturnoantropološke analize fotografske građe te kvalitativnih terenskih istraživanja na temu odijevanja okolice Zagreba u periodu pedesetih i šezdesetih godina dvadesetog stoljeća te izvornog fotografskog materijala iz prethodno provedenog istraživanja. https://cekate.hr/program/izlozba-ste-se-zriktaletransformacije-u-odijevanju-ruralnog-zagreba-1960-ih/

15.6. u 18 sati PRIČA O LAŽI / PRIČE KOJE LIJEČE /

Kako knjiga može popraviti raspoloženje, mnogi su sigurno doživjeli. Ona može ponuditi rješenje za mnoga životna pitanja, može pomoći da steknemo dublje razumijevanje briga i ponuditi nam neke strategije za rješavanje najvažnijih problema. Osim toga, knjiga nas može podučiti kako da se nosimo s nekim novim izazovima. 15.06. pričamo priču o laži. Lažemo li svi? Znamo li prepoznati kad nas drugi lažu? Na koje se sve načine može izreći laž? Kome najviše lažemo?

15.6. u 19 sati BIOGRAFIJA GRADA – POTRES U ZAGREBU / PREDAVANJE LUKE MJEDE O ULIČNOJ FOTOGRAFIJI /

Kao najava suradnje na projektu Biografija grada, koja će se realizirati u suradnji s građanima, fotograf Luka Mjeda održat će predavanje. Ulična fotografija se obično bavi gradskim motivima i scenama, no nedavno proživljena dva mjeseca suočila su nas sa nešto drugačijom i neuobičajenom slikom gradskih ulica. Praznina, pukotine, strah, odsutnost…samo su neke od riječi koje opisuju stanje u Zagrebu tih dana. Najbolja borba i izazov za suočavanje sa takvim trenucima je naravno kreativnosti i aktivacija, te smo pozvali sve fotografe na suradnju, a od najzanimljivijih izabranih fotografija najavljujemo i izložbu do kraja godine. https://cekate.hr/program/biografija-grada-lice-ulice-potres-u-zagrebu-poziv-na-sudjelovanje/

17.6. u 21 sat BOCA ISTINA / STAND UP COMEDY SHOW /

Istina je, trojica smo komičara, jedan je Zagrepčanin (Tin Sedlar), drugi je Slavonac (Goran Vinčić), a treći Bosanac (Marko Dejanović). Također, istina je i da nijedan od nas trojice nije baš sasvim normalan, znamo se redovno osramotiti i nije nas sram o tome pričati na pozornici. I do sada smo nasmijali tisuće ljudi, to je sigurno istina. U stand up show #BocaIstine ubacili smo naše najbolje fore. Cilj nam je zabaviti vas, a vi dođite s ciljem da se zabavite. https://cekate.hr/program/otvorenje-ljeta-u-cekate-teatru/

18.6. u 18 sati BIBLIOTERAPIJA / PREMA PRIČI KOŠULJA SRETNOG ČOVJEKA VESNE KRMPOTIĆ /

Biblioterapija se temelji na zajedničkom čitanju književnoga teksta te razgovoru o pročitanome. Razgovorom sudionici uspostavljaju emocionalne poveznice s književnim likovima, odnosno razvijaju određeni stupanj identifikacije s njima. Na taj način sudionici sa posve emocionalno sigurnoga mjesta daju i dobivaju povratne informacije o svojim tumačenjima onoga što likovi misle, osjećaju i kako djeluju. Kolateralno biblioterapija pomaže poboljšanju komunikacije unutar grupe, potiče smislenije i dublje razgovore te razvija osjećaj zajedništva i suradnje unutar grupe. https://cekate.hr/program/biblioterapija/

19.6. u 18 sati EKO PLAC / CEKATE I UDRUGA VESTIGIUM /

I ove godine CeKaTe i Udruga Vestigium predstavljaju ekološki uzgojene i ručno napravljene domaće proizvode najboljih OPG-ova. Vestigium čini naš kvart zelenijim, zadovoljnijim i zdravijim. Učinite vašu kuhinju ukusnijom i pridružite nam se na zdravoj radionici Uradi sam. Dođite na druženje u Dvorište CeKaTe-a te kušajte raznolike i zdrave namirnice.

21.6. u 18 sati TRIBUTE TO JAZZ / SVJETSKI DAN GLAZBE /

Ovogodišnji Svjetski dan glazbe obilježavamo uz Kaplowitz jazz! Jedan od najpoznatijih jazz parova, Lela i Joe Kaplowitz donosi nam jedinstven pristup glazbi i strast koja prožima Joeovo brilijantno klavirsko umijeće i Lelinu izuzetnu vokalnu kvalitetu, razveselit će sve obožavatelje jazz-a i one koji će to tek postati!

Foto: Press