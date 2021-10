Luka Modrić: Trebamo gledati sebe i osvojiti ta tri važna boda

Lara Cvjetko juniorska viceprvakinja svijeta – Drugo srebro na dva velika natjecanja i prva svjetska medalja. Nevjerojatno sam sretna i ponosna zbog toga. Znam da sam sposobna za takve uspjehe, ali opet je velika stvar i sve bih dala za to. Nadam se da je ovo tek početak i da će to biti pravi iskorak i za seniorski judo – rekla je Lara Cvjetko. Još jednom je hrvatska judašica Lara Cvjetko (do 70 kg) pokazala kako je jedna od najvećih hrvatskih sportskih talenata. Nakon europskog srebra, u manje od mjeseca osvojila je i svjetsko juniorsko srebro na Svjetskom prvenstvu za