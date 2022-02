Maja Posavec o svom zadnjem albumu Bye bye Saturn

Hana Huljić – Colours Hana Huljić alias Hana Who objavila je svoju petu kantautorsku pjesmu pod nazivom “Colours”. Osim Hane, na pjesmi je radio i Ivan Pešut u ulozi aranžera. Ova samozatajna i talentirana skladateljica osjeća očitu potrebu prema stvaranju na engleskom jeziku, kako je već i dokazala u prijašnjim pjesmama obzirom da je to kolosijek na kojem ima priliku otvoriti jedan drugi izvor svog nadahnuća. Pisanje pop pjesama poput pjesme “Colours”, odmor joj je za dušu, a voli u njih unijeti pomalo drukčiji zvuk i melodije. – Engleske verzije svojih pjesama objavljujem pod umjetničkim imenom Hana Who. Uživam raditi