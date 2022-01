Otvorenje izložbe Major Arcana: Ferina/Recetin

Walk On The Wild Side 14. i 15. siječnja u ZPCu! Nova predstava redatelja Saše Božića Walk On The Wild Side – plesni je duet za plesačicu i glumca, a funkcionira kao nastavak istraživanja započetog s projektom Kabinet čud(ovišt)a. Posebnost je ove izvedbe u susretu različitih tjelesnih principa: plesačkog i glumačkog koji na različit način pristupaju istraživanju intime, voajerizma i ekshibicionizma. Predstava Walk On The Wild Side nastaje u produkciji organizacije de facto, a izvode je Viktoria Bubalo i Boris Barukčić. Premijerno će biti izvedena 14. i 15. siječnja u Zagrebačkom plesnom centru. Walk On The Wild Side spada u