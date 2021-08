Marin Čilić prošao prvo kolo ATP Masters 1000 turnira u Torontu

Čilić jači od Ramosa Vinolasa u 1. kolu ATP Masters 1000 turnira u Torontu Marin Čilić pobjedom je otvorio svoj prvi nastup nakon Olimpijskih igara u Tokiju. Naš je tenisač na startu ATP Masters 1000 turnira u Torontu izbacio Španjolca Alberta Ramosa Vinolasa (48. na ATP listi) – 6:2, 4:6, 6:3. Čilić je prvi set uzeo nakon svega 34 minute igre, no Španjolac se u drugoj dionici vratio u meč i nakon dva breaka stiže do poravnanja na 1:1. Ipak, Marin je u odlučujućem setu našao put do uspjeha, došao je do breaka u četvrtom gemu (za 3:1) i nakon