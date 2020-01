Marin Čilić nakon pet setova do 3. kola Australian Opena!

22 sij., 2020

Australian Open…

Marin Čilić prošao u 3. kolo Australian Opena! Naš je tenisač nakon preokreta u pet setova našao put do pobjede protiv 21. igrača na ATP listi, Francuza Benoita Pairea – 6:2, 6:7(6), 3:6, 6:1, 7:6(10:3). Sve je na početku za Marina izgledalo dobro – prvi je set lako riješio u svoju korist, a u drugom je imao vodstvo od 5:2, no tada je dopustio Paireu povratak u meč. Francuz vraća break zaostatka, u tie-breaku spašava 3;5 i stiže do poravnanja u setovima. Treću dionicu rješava u svoju korist breakom u osmom gemu, no nakon tog trenutka Čilić do kraja dvoboja nije izgubio svoj servis. Za svega 27 minuta uzima četvrti set, a u petom je svaki od tenisača držao svoj početni udarac sve do produženog tie-breaka u kojem Marin dolazi do svoje pete pobjede u šestom međusobnom ogledu protiv Pairea.

Marin Čilić ukupno je zabio 17 asova (Paire čak 30) uz visokih 67 posto pogođenog prvog servisa. Suparnik u borbi za osminu finala bit će mu pobjednik meča Bautista Agut – Mmoh.

Foto: Press – Hrvatski teniski savez