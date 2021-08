Marin Čilić izgubio u 2. kolu Cincinnatija

Marin Čilić uzeo prvi set protiv Rubljova, no ipak izgubio Marin Čilić završava nastup na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju. Našem je igraču vrata osmine finala zatvorio 7. tenisač svijeta, Rus Andrej Rubljov koji je u 2. kolu došao do pobjede u tri seta – 5:7, 6:3, 6:1. Marin Čilić je odlično odigrao prvi set u kojem suparniku nije dopustio break-loptu, a njemu je uspjelo oduzeti servis Rubljova u 12. gemu za vodstvo od 1:0. No, u nastavku – druga priča. Rus je odmah u prvom gemu stigao do breaka, nakon toga podignuo igru na daleko višu razinu i