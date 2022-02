Marin Čilić među najboljih osam na turniru u Dohi

Marin Čilić svladao Van de Zandschulpa Marin Čilić uspješno je obavio posao u 2. kolu ATP turnira iz Serije 250 u Dohi (Katar). Prvi hrvatski reket i 4. nositelj turnira je u dva seta slavio nad 50. tenisačem svijeta, Nizozemcem Boticem van de Zandschulpom – 6:3, 7:5. Marin je prvi set riješio nakon breaka u osmom gemu, a u drugoj je dionici prvi do breaka došao Nizozemac koji je u drugoj dionici imao prednost od čak 5:2. Ipak, Čilić se izvukao te s dva nova breaka odlazi do pobjede i plasmana među najboljih osam na turniru. Na putu do uspjeha