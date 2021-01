Marino Marić: Ne možemo drugačije, za nas će to biti rat

Na HTV2 Posljednja truba Hrvatska radiotelevizija (HRT) od ponedjeljka, 25. siječnja 2021. godine na Drugom programu (HRT-HTV2) u terminu od 23.30 sati počinje s prikazivanjem serije Posljednja truba. Rat i ljubav susreću se u ovoj seriji cijenjenog autora i dobitnika nagrade BAFTA Petera Moffata, čija je radnja smještena u 1960-e godine. Aden, 1965. Britanska Kraljevska vojna policija pokušava ugušiti veliki ustanak. Napetosti rastu u užarenoj pustinji. Bilo kakva pogrešna procjena mogla bi donijeti smrt. No život i ljubav moraju se nastaviti. To je vrijeme razuzdanih šezdesetih. Seksualna emancipacija, zavodljiva nova glazba i skandalozna moda dopiru i do ležaljki u glamuroznome