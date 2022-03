Mario Mlinarić zaludio ženski dio crvenog tima

Dokumentarni film Tutankamon: Otkrivena istina Hrvatska radiotelevizija (HRT) u nedjelju, 20. ožujka 2022. godine na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 21:45 prikazat će dokumentarni film Tutankamon: Otkrivena istina. Kralj dječak fascinira javnost još od otkrića njegove spektakularne grobnice 1922. godine. No, okolnosti smrti mladoga kralja oduvijek su bile obavijene velom tajne. Bila je to tema žestoke rasprave, koja je iznjedrila bezbroj knjiga, filmova i znanstvenih istraživanja. Tutankamon je bio mladić od 19 godina kada je iznenada i neočekivano umro. Bio je član moćne i uspješne 18. dinastije egipatskog Zlatnog doba. On je kao faraon imao apsolutnu moć. Godinama su