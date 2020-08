Marko Tolić: Ispunio mi se san

Bio je to pravi životni, a i sportski „roller-coaster“… Novi maksimirski vezist Marko Tolić ovih dana, prema vlastitom priznanju, živi vlastiti san jer zaigrati za Dinamo bio je upravo to – dječački san. No, u svoj toj „zvjezdanoj prašini“ kakva ga prati nakon njegovih blistavih igara u Lokomotivi malo tko može otkriti kakav je trnovit put i kakva su teška životna iskušenja pratili ovoga mladog nogometaša u njegovih tek 24 godine. Sretan je tek što je, nakon punoga desetljeća, „optrčao krug oko Maksimira“ i vratio se u svoj klub.

– Ovdje sam bio gotovo šest godina, igrao sam u uzrastima zagića, limača i pionira. Nakon toga sam, još kao pionir, otišao u Sesvete, a kadetski i juniorski staž proveo u Lokomotivi. Otišao sam iz jednostavnoga razloga što sam i tada kao dijete želio više igrati. Međutim, došao je novi trener, nije me vidio u prvom planu, dobivao sam sve manje prilika pa sam otišao dalje. Inače, u Dinamo sam kao dijete došao na poziv trenera Krešimira Gojuna. Tada su u uzrast zagića došla još četvorica iz Sesveta i HAŠK-a, a među njima, primjerice, i Ivan Fiolić. Imali smo dobru momčad, odigrali rekordnu sezonu gdje smo pobijedili u svim utakmicama, uz ukupnu gol-razliku +100 – istaknuo je Marko Tolić.

Je li istina da ste u to vrijeme razmišljali napustiti nogomet?

– Da. Mislim da je svakom igraču najteži taj prijelaz iz juniorskoga u seniorski nogomet. Malo tko ima sreću odmah početi igrati za seniore svog kluba. Tada sam bio u Lokomotivi i morao sam ići okolnim putem. Često sam na tim posudbama bio ozlijeđen ili nisam igrao, a paralelno su mi se događale teške stvari u životu. Održavala me vjera i uspio sam na kraju sve prebroditi. Ispunio mi se san, a to je igrati HNL i jednog dana potpisati za ovakav klub kao što je Dinamo.

U Dinamu je Tolića dočekao broj 24.

– Moj je najdraži broj 24 i imao sam sreću da je u Dinamu slobodan. Ostaje sve kao u Lokomotivi, nadam se da će me taj broj služiti kao i dosad. U sesvetskoj Croatiji sam prvo nosio 24 pa 10, u Lučkom isto tako, potom u Sesvetama opet 24 i 10, a u Lokomotivi sam ostao na 24, nisam stigao promijeniti broj, ha ha ha… – zaključio je Marko Tolić.

