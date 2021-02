Velika čast: Marvin Dietmann i Boris Milanov stigli na Doru 2021.

Najmlađi Cibonin kapetan u povijesti Roko Prkačin vjernost Klubu je potpisao do kraja tekuće sezone plus na još iduće 3 godine – O ovome sanjam otkako sam počeo trenirati košarku! Cibona je moj klub kojeg mogu nazvati domom. Nastavit ću trenirati i raditi na sebi. Drago mi je da sam potpisao i iz razloga što mi je to znak da me ovdje ljudi cijene i da me žele ovdje. Kao što je direktor rekao, moramo nastaviti raditi. Moramo još bolje i još jače kako bismo vratili Cibonu tamo gdje je bila – rekao je Roko Prkačin nakon potpisa ugovora. U