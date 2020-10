Mate Pavić i Bruno Soares bez pariške krune

12 epizoda serija Operne legende Hrvatska radiotelevizija (HRT) od subote, 10. listopada 2020. godine na Drugom programu (HRT- HTV2) u jutarnjem terminu od 10.00 sati počinje s prikazivanjem dokumentarne serije Operne legende. Kroz 12 epizoda serija slavi velike operne pjevače i pjevačice današnjice. Predstavlja klasične trenutke u karijeri dvanaestero opernih legenda, od Luciana Pavarottija do Enrica Carusa, od Joan Sutherland do Kiri Te Kanawe, od Jessye Norman do Marija Lanze. Snimana je u Ujedinjenom Kraljevstvu i Italiji, a svaka epizoda sadržava povijesne arhivske snimke, vrhunske fragmente izvedaba te komentare umjetnika, kritičara i redatelja. Voditeljica i naratorica je australsko-američka sopranistica Danielle